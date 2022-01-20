В Перми образовался дефицит донорской крови

В Перми доноров просят сдать кровь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми существует дефицит крови, ее запасы нужно пополнить. Об этом сообщает Пермская станция переливания крови. Там ждут доноров всех групп и резусов.

Особая потребность в крови первой группы обоих резусов и третьей группы отрицательного резус-фактора. Также нужны и другие группы крови.

Сдать кровь можно по записи и без записи по адресу: Лебедева, 54, станция крови работает с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30, в пятницу - с 8.00 до 13.00.

Уточнить информацию можно по телефону: (342) 282-53-21 с понедельника по четверг с 11.00 до 15.00, в пятницу - до 14.00.