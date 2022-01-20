Депутаты решили выкрасить все пермские такси в белый цвет

Все такси будут белыми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября все машины такси в Перми должны стать белыми с красными квадратиками в шахматном порядке на боках. Законопроект, предложенный краевым Минтрансом, депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении. Второе чтение запланировано на февраль. Если законопроект будет принят, владельцам машин, желающим получить разрешение на перевозку пассажиров, придется перекрашивать свои машины. Те, кто уже имеет разрешение, смогут возить пассажиров, как и раньше - до окончания срока действия документов.

Зачем «шашечки» меняют на «шахматы»?

- Законопроект в первую очередь направлен на унификацию внешнего вида такси, это вопрос безопасности и контроля за легальной деятельностью, - считают депутаты.

Напомним, ранее предлагалось выкрасить все пермские такси в желтый цвет, как в Нью-Йорке. Но, по словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, был выбран белый цвет – как самый дешевый.