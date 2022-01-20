«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам широкий спектр онлайн-сервисов в сфере услуг теплоснабжения

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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам о возможности использования онлайн-сервисов для безопасного и оперативного обмена документами, передачи показаний и проведения платежей за полученные энергоресурсы. На сайте компании доступен личный кабинет для юридических лиц, а также действуют системы электронного документооборота.

В 2021 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» значительно расширил возможности удаленного обслуживания юридических лиц. В личном кабинете на сайте компании можно передать показания приборов учета, ознакомиться со счет-фактурами и историей их выставления, осуществить оплату услуг энергоснабжения, а также контролировать состояние расчетов по договорам.

Показания счетчиков горячей воды (только индивидуальных приборов учета), можно передать не только в личном кабинете клиента, но также удобно и быстро это сделать на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса» по ссылке https://perm.esplus.ru/business/service-legal/post/. Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца. Детальные инструкции по работе в личном кабинете доступны в видеоформате по ссылке.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» также сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: «СБиС» sbis.ru и «Контур.Диадок» diadoc.ru. Для подключения к оператору ЭДО необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров СБиС или СКБ Контур. Их контактные данные можно уточнить на сайтах операторов. Перечень услуг и возможностей варьируется в зависимости от выбранных пакетов услуг и тарифов.

«Мы рекомендуем нашим клиентам из категории юридических лиц воспользоваться доступными онлайн-сервисами. Это позволит сократить издержки на документооборот, повысит качество и комфорт вашей работы. Кроме того, это безопасно для здоровья вас и ваших сотрудников», — подчеркнул руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.