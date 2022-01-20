Пермские ученики младших классов могут получить транспортные карты в школе

Школьники с 1 по 4 класс могут ездить в транспорте бесплатно по такой карте, нужно только подключить льготу. Фото: Анна Маркова

В Перми с нового года начала действовать льгота – бесплатный проезд в городских автобусах и трамваях. Ей могут воспользоваться школьники с 1 по 4 класс. Для этого у ребенка должна быть транспортная карта (красная льготная карта либо школьная карта, совмещенная с транспортной).

Если ребенок учится в 1-м или 4-м классе и у него нет такой карты, она будет выдана ему в школе. Родителям нужно заполнить заявление. Идти в пункты выдачи и пополнения карт не придется.

Если такая карта у ребенка уже есть, проверьте, действует ли льгота. Зайдите на сайт edem.permkrai.ru, пройдите регистрацию и привяжите карту в личном кабинете. После этого во вкладке «Льготы» отобразятся доступные льготы и срок их действия. Если льгота присвоена, то картой можно начинать пользоваться без дополнительных посещений пунктов и продлений проездного.

Если у ребенка уже есть школьная и транспортная карта, но информации по льготе нет (актуально для 2-3-х классов), то в школе также нужно заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных для активации льготы.

- Во время поездки в транспорте ребенок обязательно должен приложить карту к валидатору, чтобы зафиксировать поездку, - говорят специалисты департамента транспорта Перми. - Это связано с требованиями правил страхования пассажиров и в случае инцидентов в транспорте (порча имущества, причинение вреда здоровью и т.д.) поможет возместить причиненный ущерб. Кроме этого у школьника должна быть при себе справка из школы, чтобы в случае необходимости показать ее контролерам или кондуктору.

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