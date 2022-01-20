В Перми пропал 26-летний молодой человек

Сергей Поморцев. Фото предоставлено близкими молодого человека.

В Перми пропал 26-летний Сергей Поморцев. Как рассказала корреспонденту "КП" знакомая молодого человека, он не выходит на связь уже больше двух недель. Вечером, 3 января, Сергей ушел из своей квартиры по улице Декабристов, 29 и пропал.

- С 4 января его сотовый недоступен, - рассказывает знакомая Сергея. - Обзвонили всех, кого только можно, но никто его не видел. Уехать из города он вряд ли мог. Мама Сережи написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Сергея, просят сообщать в соцсетях или по телефону 102.

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