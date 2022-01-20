В Перми мужчина приставил нож к горлу женщины и ограбил

Пермяку грозит новы срок за разбой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми в Свердловском районе произошло нападение на женщину. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Потерпевшая стояла возле подъезда своего дома, в этот момент к ней подошел 38-летний незнакомец. Женщина подумала, что он хочет с ней познакомиться, но спустя несколько минут он вытащил нож, приставил к горлу и потребовал деньги.

Пермячка отдала все деньги, что у нее были, а это 100 рублей, потом вырвалась из рук незнакомца и вызвала полицию.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Он скрывался в съемной квартире в Ленинском районе. Раньше он уже был судим. Полицейским мужчина рассказал, что во время нападения был пьян.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой», задержанного заключили под стражу, - говорят сотрудники Главка. - Сейчас оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.