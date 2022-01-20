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Общество20 января 2022 5:00

Анастасия Крутень: В Прикамье количество заболевших ковидом сможет достичь 8,8 тысяч человек в сутки

Министр здравоохранения Пермского края рассказала о возможных сценариях распространения штамма «омикрон»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пик заболеваемости штаммом «омикрон» в Пермском крае ожидается к 21 февраля, когда уровень достигнет порядка 5,5 тысяч человек в сутки. При более пессимистичном сценарии пик придется на 19 марта, а количество заболевших возрастет до 8,8 тысяч человек в сутки, - о возможных сценариях распространения нового штамма коронавируса министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала депутатам ЗС.

Напомним, новый штамм вируса является особенно высококонтагиозным, скорость его распространения инфекции выше, чем у предыдущих в 4-5 раз.

- Клинические симптомы «омикрона» те же самые, что и при других ОРВИ. Возможно, чуть чаще наблюдаются слабость, головная боль, насморк, першение и боль в горле. А вот такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, свойственные «дельте», встречаются реже, - рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм.