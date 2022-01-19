В Пермском крае мужчину осудили за изнасилование жены

- Фото: архив "КП"

Пермяка осудили за изнасилование жены

Кроме этого мужчина избил ее

В Краснокамске 50-летнего мужчину осудили за изнасилование жены. В СКР по Пермскому краю сообщили, что в июне 2021 года, находясь в частном доме в состоянии алкогольного опьянения, он избил свою супругу и изнасиловал ее.

Женщина обратилась в правоохранительные органы.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении, - уточнили в СКР Прикамья. - Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно.