Пермская приемная вошла в топ-10 лучших в России

Центральная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» подготовила итоговый рейтинг работы региональных общественных приемных – по итогам работы за 2021 год.

Пермский край занял 8 место и попал в первую десятку регионов-лидеров. А среди субъектов Приволжского федерального округа пермская приемная стала первой.

Впервые использовать систему рейтинга Институт общественных приемных начал в прошлом году, работа региональных приемных оценивалась федеральным руководством по итогам каждого месяца. И такой формат уже показал свою эффективность.

Параметры рейтинга:

- Количество заявителей, обратившихся в общественные приемные;

- Приемы граждан сенаторами РФ, депутатами ГосДумы, руководством реготделения Партии, органами исполнительной власти региона;

- Работа с медиа и др.

- Преимуществом рейтинговой системы является ее прозрачность. Для региональной приемной это необходимый инструмент. Благодаря ему мы видим объективную картину нашей работы, можем рационально планировать дальнейший рабочий процесс для повышения эффективности», – отметил руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии в Пермском крае Александр Бойченко.

ВАЖНО

В начале декабря 2021 года в Пермском крае, как и по всей стране, состоялась декада приемов граждан. В Прикамье она прошла в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, в 51 местной общественной приемной и еще на более 680 дополнительных площадках.

По итогам декады пермская приемная вошла в тройку лучших в России.