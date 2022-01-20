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Общество20 января 2022 7:00

Пермская приемная вошла в топ-10 лучших в России

И стала первой среди субъектов ПФО
Вероника РАНГУЛОВА
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Центральная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» подготовила итоговый рейтинг работы региональных общественных приемных – по итогам работы за 2021 год.

Пермский край занял 8 место и попал в первую десятку регионов-лидеров. А среди субъектов Приволжского федерального округа пермская приемная стала первой.

Впервые использовать систему рейтинга Институт общественных приемных начал в прошлом году, работа региональных приемных оценивалась федеральным руководством по итогам каждого месяца. И такой формат уже показал свою эффективность.

Параметры рейтинга:

- Количество заявителей, обратившихся в общественные приемные;

- Приемы граждан сенаторами РФ, депутатами ГосДумы, руководством реготделения Партии, органами исполнительной власти региона;

- Работа с медиа и др.

- Преимуществом рейтинговой системы является ее прозрачность. Для региональной приемной это необходимый инструмент. Благодаря ему мы видим объективную картину нашей работы, можем рационально планировать дальнейший рабочий процесс для повышения эффективности», отметил руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии в Пермском крае Александр Бойченко.

ВАЖНО

В начале декабря 2021 года в Пермском крае, как и по всей стране, состоялась декада приемов граждан. В Прикамье она прошла в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, в 51 местной общественной приемной и еще на более 680 дополнительных площадках.

По итогам декады пермская приемная вошла в тройку лучших в России.