В Перми «Газель» на полном ходу протаранила такси

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В Перми сегодня утром, 19 января, произошла автоавария. Видео ДТП владелец видеорегистратора прислал на сайт vikiperm.com. Дорожное происшествие случилось на шоссе Космонавтов.

Со стороны улицы Леонова в сторону улицы Свиязева двигался автомобиль ГАЗ-3221, за рулем был 66-летний водитель. На полном ходу он врезался в стоявшее на светофоре такси. От удара «Ладу Весту» отбросило вперед на несколько метров.

По словам очевидцев, которые оставили комментарии в социальной сети, пассажиров в такси не было.

- В результате ДТП, пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, - сообщали в ГИБДД по городу Перми. - По факту автоаварии проводится проверка.