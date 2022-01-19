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Общество19 января 2022 14:28

Депутаты предлагают переименовать вокзал Пермь-2

Они уже обратились к губернатору с предложением
Анна Маркова
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Пермь-2 предлагают переименовать в Пермь Великую.

Пермь-2 предлагают переименовать в Пермь Великую.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Олег Постников написал в своем Facebook, что подготовил письмо губернатору Дмитрию Махонину. В нем он предлагает обратиться в РЖД и переименовать вокзал Пермь-2.

«Пермь вторая? После кого? Сегодня прочитал, что руководство Красноярского края в борьбе с Новосибирском за звание столицы Сибири обратилось к руководству РЖД о переименовании железнодорожного вокзала города в «Красноярск Главный». Сегодня реготделение ЛДПР подготовило письмо на имя губернатора Пермского края с предложением обратиться к РЖД о переименовании железнодорожного вокзала города в «Пермь Великую». Как вам эта идея?», - написал постников в Facebook.

Пермяки активно обсуждают предложение в комментариях: «В Екатеринбурге к 25-у году собираются второй аэропорт построить, а у нас даже крематория нет! Какой год не могут телетрапы запустить…», - негодуют жители Перми.