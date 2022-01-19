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Общество19 января 2022 13:45

Главный ледовый городок Перми снова открыли

Из-за потепления вход на территорию был запрещен
Анна Маркова
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Пермяки и гости города вновь могут прогуляться возле главной елки.

Пермяки и гости города вновь могут прогуляться возле главной елки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный городской ледовый городок снова открылся. Об этом сообщили в администрации Перми. Напомним, что днем 19 января вход для посетителей был запрещен. Причиной стало – временное потепление. Столбик термометра в краевой столице сегодня показывал всего – 1 градус, но к вечеру похолодало и ледовый городок на Эспланаде открыли.

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