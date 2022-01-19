В Перми под колеса авто попала шестилетняя девочка

. Фото: архив "КП"

В Перми в поселке Новые Ляды шестилетняя девочка попала под колеса «Лады». Как сообщили «КП-Пермь» в ГИБДД, ДТП произошло 18 января в районе 18:30.

За рулем авто была 72-летняя женщина. Она ехала со стороны улицы Школьной в направлении улицы Советской. Столкновение с перебегавшей дорогу девочкой произошло в районе дома №6 по улице Максима Горького в частном секторе. Пострадавший ребенок решил перебежать проезжую часть перед близко идущим автомобилем.

В результате ДТП девочка получила травмы. Теперь полиции предстоит выяснить все детали происшествия.