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Происшествия19 января 2022 9:01

В Перми под колеса авто попала шестилетняя девочка

Она решила перебежать дорогу перед автомобилем
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: архив "КП"

В Перми в поселке Новые Ляды шестилетняя девочка попала под колеса «Лады». Как сообщили «КП-Пермь» в ГИБДД, ДТП произошло 18 января в районе 18:30.

За рулем авто была 72-летняя женщина. Она ехала со стороны улицы Школьной в направлении улицы Советской. Столкновение с перебегавшей дорогу девочкой произошло в районе дома №6 по улице Максима Горького в частном секторе. Пострадавший ребенок решил перебежать проезжую часть перед близко идущим автомобилем.

В результате ДТП девочка получила травмы. Теперь полиции предстоит выяснить все детали происшествия.