Баскетболист «Пармы» вызван в сборную России

Александр Платунов. Фото: БК "Парма-Париматч"

24-летний атакующий защитник пермского БК «Парма-Париматч» Александр Платунов попал в расширенный состав сборной России по баскетболу. Приятную весть сообщили в клубной пресс-службе.

Наш баскетболист отправится на сбор, который национальная команда начнет 18 февраля в Москве, а продолжит 21 февраля в Перми. Пока в расширенной заявке – 24 игрока и два «резервника».

Напомним, что сборная России в отборе на Кубок мира 24 и 27 февраля сыграет с Нидерландами дома и в гостях. Домашняя игра состоится 24 февраля в Перми (0+).