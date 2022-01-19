В Прикамье вор крал аккумуляторы прямо с автомобилей

.

В Кудымкаре местный житель повадился грабить автомобили. Да так, что его проделками заинтересовались сотрудники уголовного розыска. Подробности истории «КП-Пермь» рассказали в полиции.

Полицейские установили, что молодой человек повреждал ограждения и попадал на территории производственных баз предприятий города. Там он крал аккумуляторы с грузовых автомобилей и иное имущество. Однажды злоумышленник, находясь возле здания медицинского учреждения, снял два аккумулятора с припаркованного КАМАЗа.

Все добытое вор сдавал в Перми в пунктах приема металла. Также фигурант похитил два колеса с отечественной легковой машины, которые он в дальнейшем установил на свой автомобиль.

Всего на счету вора шесть краж. Материальный ущерб составил более 170 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под стражей.