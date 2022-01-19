В 2021 году в Прикамье неплательщики вернули более 230 миллионов рублей долгов за тепло и горячую воду

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В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги работы по взысканию дебиторской задолженности физических лиц в 2021 году. Общий объем средств, который должники за услуги отопления и ГВС выплатили по итогам проведенных мероприятий, превысил 230 млн руб. Эти деньги были направлены на развитие систем теплоснабжения, повышение уровня теплового комфорта клиентов компании. В 2022 году объем работы по взысканию долгов будет значительно увеличен, поэтому компания рекомендует погасить имеющиеся долги и вовремя вносить платежи за тепло и горячую воду.

Совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в 2021 году в еженедельном режиме проводились рейды по местам жительства неплательщиков. На автотрассах Перми транспортные средства тепловых должников-автолюбителей определяли в потоке автотранспорта с помощью системы «Дорожный пристав». Всего за год в ходе рейдов было арестовано более 50 автомобилей и несколько десятков единиц бытовой техники.

В течение всего года высокую эффективность во взыскании долгов продемонстрировали ограничения на выезд должников за границу. В Пермском крае эти меры были применены в отношении 13,4 тыс. человек. Из-за недобросовестного отношения к оплате тепла и горячей воды эти люди лишились возможности отправиться в отпуск, сорвали по своей вине собственные деловые поездки.

На 2022 год запланировано усиление работы по взысканию дебиторской задолженности, поэтому всем, у кого есть долги за тепло, рекомендуется погасить их в ближайшее время. «Своевременная оплата тепла и горячей воды позволит избежать начисления штрафов, пеней, ареста денежных средств на счетах и личного имущества, автомобилей и бытовой техники. Мы рекомендуем внести оплату в ближайшее время, не доводя дело до отключения горячей воды или ареста имущества», — подчеркнула руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.