"Приходилось учиться в неотапливаемых аудиториях". Пермякам расскажут, как жили студенты в годы войны

Фото: Пермский краеведческий музей

- С началом войны срок обучения в вузах Молотова сократился до трех лет. Приходилось учиться в неотапливаемых аудиториях. Часто случались перебои с электричеством. Существовали проблемы с набором студентов, часто объявлялся дополнительный набор, в том числе и на старшие курсы, - рассказали «Комсомолке» в мультимедийном парке «Россия - Моя история. Пермский край».

22 января там состоится экскурсия, приуроченная ко Дню студента, на которой расскажут о жизни студенчества в Молотове (так тогда называлась Пермь) во время Великой Отечественной войны (6+).

В годы войны в Молотов были эвакуированы вузы из Москвы, Ленинграда и других городов СССР.

– Общежития находились в плачевном состоянии, ремонт приходилось делать самим студентам. Они же заготавливали дрова для отопления. На одной кровати могли спать по два-три человека. Постельного белья также не хватало, особенно в первые годы войны. Сложности были и с учебниками, и с тем, как вообще выделить время на учебу, ведь многие учащиеся вузов и ссузов работали зимой на заводах, летом – в колхозах, а также помогали в госпиталях и на общественных работах, – отмечает экскурсовод Исторического парка Полина Козлова.

Начало экскурсии 22 января в 14.00.

Адрес музея: ул. Монастырская 2, к.1 (Речной вокзал)

Билеты: 120 рублей.

Для участия надо зарегистрироваться на сайте музея: https://myhistoryperm-events.timepad.ru/event/1903524/