Количество акционеров ВТБ в Пермском крае увеличилось более чем на 70%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За год этот показатель в регионе вырос на 72%, схожая динамика наблюдается и в целом по стране. Общее количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тыс. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».

«Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое. Что касается регионов присутствия, то кроме таких крупных и заранее ожидаемых регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область значительное количество акционеров банка проживают в Республиках Башкортостан, Бурятия, Коми и Саха (Якутия)», - комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)