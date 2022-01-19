В Прикамье грабитель пробрался на садовый участок и угостился свежим обедом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье осудят жителя Соликамска, который совершил серию краж из садовых домов. Подробностями поделились в краевом ГУ МВД России.

Все началось с того, что осенью прошлого года в соликамскую полицию стали поступать заявления о пропаже имущества из дачных и садовых домиков. В числе похищенного: электроинструменты, продукты питания, бытовая техника, одежда. Общая сумма ущерба составила 54 тыс. руб.

В итоге сыщики вышли на след 44-летнего безработного соликамца, который любит злоупотреблять алкоголем. С помощью садовой отвертки мужчина и провернул серию краж.

Дома вор выбирал благоустроенные. Срывая с дверей навесные замки и выставляя стекла в окнах, он проникал в жилище и похищал все, что считал нужным. В одном из домов, помимо отсутствия имущества, хозяева обнаружили пустой стол. На нем был приготовлен и оставлен вкусный обед.

Все похищенное фигурант дела разбирал и сдавал в качестве лома цветного металла. «Добычу» тратил на алкоголь и продукты питания. Преступления вор совершал в состоянии алкогольного опьянения.