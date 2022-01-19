Фото: группа ВК "Подслушано Голованово".

Конструкции остановочных комплексов в Перми, похоже, не выдерживают уральской погоды. В столице Прикамья обрушилась уже вторая остановка за месяц.

В начале января едва не произошла трагедия на остановке «Улица милиционера Власова» на улице Мира. Там просто-напросто сложилась крыша остановочного комплекса. Как тогда объяснили в администрации Индустриального района – после снегопада не выдержали сварные швы, которые пообещали укрепить.

И вот – новое ЧП. Вот вторник, 18 января, упала кровля остановочного комплекса в микрорайоне Голованово. Представители администрации Орджоникидзевского района выехали на место, осмотрели поврежденную остановку и пришли к выводу, что крышу с нее сорвало ветром.

К счастью, в обоих случаях никто не пострадал – на остановках в момент происшествия не было людей.