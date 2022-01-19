В краевом следственном Управлении назначен первый заместитель руководителя

С 19 января Валерий Александрович приступил к исполнению своих обязанностей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В руководстве Следственного Управления СК РФ по Пермскому краю назначен новый первый заместитель руководителя.

- Им стал генерал-майор юстиции Сафонов Валерий Александрович, которого своим Указом назначил на должность Президент Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – С 19 января Валерий Александрович приступил к исполнению своих обязанностей. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

Напомним, после того как в сентябре 2021 года не стало Сергея Сарапульцева, обязанности руководителя следственного Управления СК РФ по Пермскому краю продолжает выполнять полковник юстиции Дмитрий Анащенко.