Краевая прокуратура требует взыскать с РЖД 400 миллионов рублей

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Прокуратура Пермского края уточнила требования по иску к региональному Управлению автомобильных дорог и ОАО «РЖД». Как сообщает издание Business Class, ведомство продолжает настаивать на признании недействительной сделки по выкупу в краевую собственность Товарного двора.

Ранее в надзорном ведомстве утверждали, что РЖД, как продавец, должны вернуть в краевой бюджет всю сумму сделки - 798 млн руб. Сейчас цифра снизилась до 400 млн руб. Пока шли судебные споры, здания на территории Товарного двора снесли.

На данный момент суд взял паузу для экспертной оценки стоимости аренды Товарного двора. Следующее заседание назначено на 15 февраля.

Немного углубимся в историю. В 2018 году краевые власти выкупили у РЖД имущественный комплекс на улице Локомотивная за 798 млн руб. Но по мнению прокуратуры, цена сделки не соответствовала рыночной стоимости имущества РЖД. И региональному бюджету был нанесен ущерб.

Разбирательство шло с июня 2020 года, но в итоге суд отказал в удовлетворении требований прокуратуры. В ноябре 2021 года дело вернулось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.