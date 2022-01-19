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Экономика19 января 2022 3:40

В Перми музей артиллерии выставят на торги

«Мотовилихинские заводы» продолжают финансовое оздоровление
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: пресс-служба "РТ-Капитал"

Фото: пресс-служба "РТ-Капитал"

В Перми планируют выставить на торги музей артиллерии «Мотовилихинских заводов». Об этом сообщили в пресс-службе ООО «РТ-Капитал».

Музей выставят на торги единым лотом — здание, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты. Обязательным условием конкурса станет надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением. Контролировать ход торгов и выполнение этих условий будет Комитет кредиторов «Мотовилихинских заводов».

Если в торгах не будет заинтересованных лиц, то музей передадут в распоряжение местных властей. Это снизит финансовую нагрузку «Мотовилихинских заводов».

Напомним, оборонное предприятие находится в процедуре банкротства. Ранее в краевую собственность перешел принадлежащий заводам УДС «Молот».