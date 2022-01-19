«Молот» добыл тяжелую победу в Москве

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал тяжелую выездную победу в Москве. Наши хоккеисты вчера поздно вечером встречались с фарм-клубом ХК ЦСКА – ХК «Звезда». Матч завершился победой молотобойцев в серии буллитов – 5:4.

Первый период закончился со счетом 3:1 в пользу гостей. «Звезда» открыла счет, но пермяки ответили тремя шайбами от Ивана Захарчука, Алексея Шубина и Дениса Кондратьева. Во втором периоде хозяева разрыв сократили – 2:3. А в третьем – сравняли.

После «Молот» вновь вышел вперед благодаря шайбе Сергея Никулина. Но хозяева вновь сравняли счет и перевели игру в овертайм. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее и надежнее оказались пермяки – 2:0 и 5:4 в общем счете матча.

Благодаря победе «Молот» продолжает идти в лидерах ВХЛ. У клуба из Перми – пятое место и 61 очко в регулярном чемпионате лиги. Отставание от первого места, которое занимает действующий чемпион ВХЛ – «Югра» - шесть очков.

Следующий матч «Молот» вновь проведет в гостях. Соперник – один из лидеров лиги – «Рубин» из Тюмени. Игра состоится 20 января (0+).Будет интересно!