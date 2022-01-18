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Происшествия18 января 2022 16:42

В Пермском крае мужская ссора едва не закончилась убийством

Теперь обвиняемого ждет суд
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Краснокамске осудят местного жителя, который пытался убить своего знакомого. Историей поделились в краевом следственном комитете.

Инцидент произошел 24 августа прошедшего года. Возле одного из городских домов обвиняемый встретил пострадавшего. Ранее у него с ним возникла общая неприязнь.

После словесной перепалки обвиняемый задумал убить мужчину, сходил в магазин и купил там нож. А после вернулся к дому, где находился его враг и ударил его ножом в спину.

К счастью, потерпевший остался жив. Он убежал с места преступления и обратился в больницу за помощью. Несостоявшийся убийца догнать его не смог.

Теперь дело направлено в суд. Главный фигурант дела – под стражей.