Новые случаи коронавируса выявили в 32 муниципалитетах Прикамья

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В Прикамье новые заражения коронавирусом выявили в 32-х муниципалитетах. Напомним, на 18 января в регионе выявили еще 459 заболевших.

217 заражений в краевой столице. Следом идут Краснокамск (45 заболевших) и Березники (30). 25 заражений в Пермском районе.

По 16 прикамцев заразились в Карагайском муниципальном округе и Соликамском городском округе. В Чайковском положительные тесты - у 14 обратившихся к врачам пациентов. По 10 человек заболели в Нытвенском городском округе и Частинском муниципальном округе.