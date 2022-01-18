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Общество18 января 2022 16:00

Новые случаи коронавируса выявили в 32 муниципалитетах Прикамья

Рассказываем, где больше заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье новые заражения коронавирусом выявили в 32-х муниципалитетах. Напомним, на 18 января в регионе выявили еще 459 заболевших.

217 заражений в краевой столице. Следом идут Краснокамск (45 заболевших) и Березники (30). 25 заражений в Пермском районе.

По 16 прикамцев заразились в Карагайском муниципальном округе и Соликамском городском округе. В Чайковском положительные тесты - у 14 обратившихся к врачам пациентов. По 10 человек заболели в Нытвенском городском округе и Частинском муниципальном округе.