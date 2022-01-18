В Перми на пожаре в жилом доме погиб человек

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Ночью 18 января в Индустриальном районе Перми произошел пожар, который унес одну человеческую жизнь. Загорелся многоэтажный дом по улице Карпинского, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 01:30. Горела четырехкомнатная квартира на девятом этаже.

Как рассказали спасатели, до прибытия пожарных из здания эвакуировались 14 человек. Среди них - один ребенок. К сожалению, спастись удалось не всем: погибшим обнаружен 42-летний мужчина.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Теперь сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.