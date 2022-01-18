«Ласточка» свяжет Пермь и Чусовой с 20 января

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С 20 января электропоезд «Ласточка» свяжет Пермь и Чусовой. Приятной вестью поделились в пресс-службе краевой администрации. Новый пятивагонный состав будет осуществлять по три отправления с каждой конечной станции ежедневно.

От Перми до Чусового можно будет доехать за 2 часа 23 минуты. Первый рейс стартует 20 января со станции «Чусовская» в 6 утра.

На пути следования электропоезда будет семь остановок: «129 км», «Шибаново», «Калино», «Комарихинская», «Молодежная», «Мотовилиха», «Пермь-I». На конечную станцию «Пермь-II» состав прибудет в 8:23.

Из Чусового поезд отправится еще два раза за день – в 12:10 и 17:40. В обратном направлении первая «Ласточка» стартует в 8:40. В Чусовой она прибудет в 11:05. Также отправления из Перми планируются в 14:50 и 20:20. Стоимость проезда составит 261 руб.

Cейчас в Прикамье «Ласточки» курсируют на направлениях из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск и в столицу Свердловской области – в Екатеринбург.

Напомним, накануне 14 железнодорожных станций Прикамья получили новые названия. Ранее они имели только цифровое обозначение. О том, как теперь называются станции, читайте в нашем материале.