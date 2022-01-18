В центре Перми появилась огромная остановка общественного транспорта

Фото: соцсети

В центре краевой столицы на улице Революции появился огромный остановочный павильон. Он выделяется тем, что его размеры гораздо большие, чем у привычных нам небольших остановок. Постройку в последнее время активно обсуждают горожане в соцсетях.

Однако в мэрии Перми считают, что такая остановка – правильное и справедливое решение. Как написал в Facebook глава Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, почти вся площадка огромной остановки «Комсомольский проспект» - под крышей. Пассажир входит в транспорт из-под крыши и выходит под крышу. А обширная задняя стенка исключает брызги от машин во время дождя.

Сейчас на этой остановке останавливается один трамвайный маршрут - №11.