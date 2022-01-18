В Прикамье для студентов могут сделать 50-процентную скидку на проезд в электричках

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В Пермском крае для студентов может появиться 50-процентная скидка на разовый проезд в электричках. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на министра транспорта Прикамья Андрея Алякринского.

Сейчас студенты вузов и средних профессиональных образовательных учреждений с 1 сентября по 15 июня могут воспользоваться скидкой 50 %. Но только при покупке абонемента. По словам главы Минтранса, сейчас из-за пандемии коронавируса и перехода на дистанционное обучение скидка 50 % на абонементы стала менее востребованной.

Кстати, ранее 14 безымянных железнодорожных станций нашего региона получили новые названия. Как они теперь будут называться – читайте здесь.