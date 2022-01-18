Пермяков начали заселять в современную новостройку, расположенную в комфортном жилом комплексе «Мята»

Фото: ПЗСП

Дом на ул. Баранчинской, 16 построен по «фирменной» технологии ПЗСП – Э-600. Все квартиры в доме сдаются с полной отделкой в светлых тонах, имеется вся необходимая сантехника, есть просторные лоджии и места хранения: шкаф-купе или гардеробная. Словом, в доме есть все, что требуется дружной семье, остается только завезти мебель и технику.

Дом на Баранчинской, 16 – заключительный объект жилого комплекса «Мята». Комплекс расположен в оживленном районе, где есть всё для комфортной жизни. В шаговой доступности – две школы, два муниципальных детских сада и частные садики. Рядом также находится кадетская школа, ДК «Металлист», магазины и сквер Победы для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Одна из отличительных особенностей дома на Баранчинской, 16 – разнообразие планировок. Здесь есть просторные двух- и трехкомнатные квартиры. В подъездах - широкие лифты и приквартирные тамбуры, что особенно удобно для мам с детьми.

Кроме того, для безопасности жителей в доме уже работает система видеонаблюдения, к которой собственники могут подключиться онлайн, также установлены видеодомофоны, с помощью которых жильцы могут ограничить доступ в дом посторонних.

Тем временем группа компаний ПЗСП продолжает строительство ещё нескольких жилых домов. В работе у застройщика – дома на бульваре Гагарина, 18, на ул. Докучаева, 23, Яблочкова, 3, Адмирала Ушакова, 65.

Отметим, что ПЗСП на сегодня является лидером по объемам строящегося жилья в Прикамье и занимает первое место в Рейтинге добросовестных застройщиков Перми.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.