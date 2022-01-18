В Пермском крае пропала 19-летняя девушка

Фото: поисковой отряд Лиза Алерт

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили в розыск 19-летнюю Разияханум Ашурбекову.

Поисковики сообщают, что последний раз девушку видели 14 января. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Разияханум ищут не только в Пермском, но и в Краснодарском крае, волонтеры полагают, что она могла отправиться в Адлер или в Сочи.

Приметы:

Рост - 162 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза, каштановые длинные волосы. Была одета в черную куртку, белую толстовку с капюшоном, черные брюки, черные высокие ботинки. При себе у девушки был чемодан, серо-черный рюкзак.

Фото: поисковой отряд Лиза Алерт

Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшей, просят сообщать по телефону: 8-912-984-25-28 или 102.

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