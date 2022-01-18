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Общество18 января 2022 11:04

В Перми по требованию пожарных закрыли супермаркет «Мир одежды»

Его признали опасным для посетителей
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Яндекс карты.

Фото: Яндекс карты.

Судебные приставы опечатали магазин «Мир одежды» на улице Макаренко, 31. Его закрыли по решению суда за нарушение противопожарной безопасности.

Дважды до этого владельцам делали предупреждения, но это не помогло.

Приставы пообещали, что будут регулярно проверять пломбы.

- В ходе проверки, проведенной сотрудниками надзорных органов, в здании обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, которые угрожают жизни и здоровью людей, - сообщили они. - Владельцам магазина дважды выносились предписания об устранении выявленных недочетов, но соответствующих мер принято не было, в связи с чем сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района обратились в суд.

Магазин «Мир одежды» располагается в двухэтажном здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров.