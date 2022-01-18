Пермский «Амкар» сыграет с популярной любительской командой

Фото: ФК "Амкал"

ФК «Амкар-Пермь» в своих соцсетях анонсировал матч с популярной любительской командой из России и почти футбольным «тезкой» – ФК «Амкал». Игра состоится 12 февраля.

Подробности матча пока не сообщаются. Известна лишь дата. Напомним, 5 февраля ФК «Амкар-Пермь» выходит из отпуска и начнет готовиться к апрельскому продолжению сезона-2021/2022.

ФК «Амкал» - российская команда блогеров, основанная в 2018 году. Лидер команды – российский футбольный блогер Герман El Classico. Число подписчиков «Амкала» в официальном аккаунте клуба в Instagram составляет почти 430 тыс.