Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт18 января 2022 10:43

Пермский «Амкар» сыграет с популярной любительской командой

Матч с «Амкалом» состоится 12 февраля
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ФК "Амкал"

Фото: ФК "Амкал"

ФК «Амкар-Пермь» в своих соцсетях анонсировал матч с популярной любительской командой из России и почти футбольным «тезкой» – ФК «Амкал». Игра состоится 12 февраля.

Подробности матча пока не сообщаются. Известна лишь дата. Напомним, 5 февраля ФК «Амкар-Пермь» выходит из отпуска и начнет готовиться к апрельскому продолжению сезона-2021/2022.

ФК «Амкал» - российская команда блогеров, основанная в 2018 году. Лидер команды – российский футбольный блогер Герман El Classico. Число подписчиков «Амкала» в официальном аккаунте клуба в Instagram составляет почти 430 тыс.