Названы самые необычные имена, которыми пермяки называли детей в 2021 году

Всего за 2021 год в городе появилось 12 189 малышей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Милые новости пришли из пермского ЗАГСа, где подвели итоги ушедшего года и обнародовали статистику. Всего за 2021 год в городе появилось 12 189 малышей. 90 семей из этого списка ожидала двойная радость, ведь на свет родились сразу двое детей. Причем, мальчиков в Перми прибыло больше: 6208, а девочек – 5981.

- Самыми редкими и необычными именами среди мальчиков стали Арийслав, Бинёмин, Мирил, Маркус, Добромир, Теодор, Варлам, - рассказали в Управлении ЗАГС администрации города Перми. - А среди девочек список единичных имен возглавили Дивина, Евангелина, Медея, Аркадия, Веселина, Эллария.

На 25% увеличилось в прошлом году количество зарегистрированных браков, их больше, чем разводов. Свадебный «бум» пришелся на лето, самым востребованным месяцем стал июль, когда 1185 пар зарегистрировали свой союз.