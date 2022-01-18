Сделать прививку можно вакциной «ГамКовидВак» или «Спутник Лайт» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологи не устают повторять, что главной защитой от болезни является прививка. Для желающих пройти вакцинацию на этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации.

Сделать прививку вакциной «ГамКовидВак» или «Спутник Лайт» можно:

- в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж), с 18 по 23 января с 15.00 до 18.00; - в ТРК «СПЕШИLOVE» (улица Спешилова, 114, 1-й этаж), с 18 по 23 января с 11.00 до 17.00;

- на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж), с 18 по 23 января с 11.00 до 17.00.

А в ТРК «Семья» (улица Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж), 18, 20 и 22 января с 14.00 до 20.00 можно провакцинироваться «Спутником Лайт».

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Кстати, в ближайшее время в Пермском крае начнется вакцинация школьников в возрасте от 12 до 17 лет.