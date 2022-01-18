Пермяк угрожал взорвать жилой дом

Ночью 18 января в экстренные службы города позвонил мужчина и сказал, что его знакомый угрожает взорвать дом по улице Максима Горького, 77. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, на место приехали силовики и увезли угрожавшего взрывом пермяка в отдел.
- В ходе проверки выяснилось, что мужчина был пьян, никаких противоправных действия он не совершал, - сообщили в пресс-службе МВД по Перми.
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