В Пермском крае резко увеличился суточный показатель заражений COVID-19

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Начиная с 14 января число заболевших коронавирусом в Пермском крае резко стало расти. Если до этой даты за сутки заражались около 300 человек, то на сегодняшний день число новых случаев заражения подбирается к 500. За минувшие сутки в Прикамье провели 2 233 ПЦР-исследований. Опасную инфекцию подтвердили у 459 человек.

- В "красных зонах" стационаров в тяжелом состоянии находятся 169 пациентов. Из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ. Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 311 031 человек. 1 252 429 жителей завершили курс вакцинации, - сообщили в правительстве региона.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 671 человек, а число подтвержденных случаев достигло 166 639.

Напомним, вчера в Перми состоялось заседание оперштаба по борьбе с распространениям коронавируса в Пермском крае. На нем эпидемиологи рассказали о резком подъеме заболеваемости из-за нового штамма и о том, какие меры регион предпринимает для борьбы с распространением вируса. Губернатор Прикамья в свою очередь призвал пермяков не нарушать меры безопасности и предупредил о жестких ограничениях вплоть до локдауна в случае ухудшения ситуации с COVID-19.

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