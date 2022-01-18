«Ростелеком» передал пенсионерам Прикамья более 700 экземпляров «Азбуки интернета»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» передал более 700 учебных пособий «Азбука интернета» в отделение Пенсионного фонда Пермского края. Издание разработано специалистами компании совместно с Пенсионным фондом России и предназначено для обучения работе на компьютере пользователей старшего поколения. Подаренные цифровым провайдером пособия можно использовать как самоучитель при работе на компьютере и в интернете, а также в качестве учебника для специализированных курсов по компьютерной грамотности для пенсионеров. Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Материалы пособия “Азбука интернета” получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Все они соответствуют требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, а также полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы. Кроме того, в этом сборнике есть глава, в которой просто и доступно рассказывается о том, как создать аккаунт на портале государственных услуг. В связи с введением QR-кодов именно эта тема стала самой востребованной у старшего поколения в последнее время». Юлия Зобина, заместитель управляющего Отделением ПФР по Пермскому краю:

«Пандемия сильно повлияла на людей старшего возраста. Именно они дольше всех должны были соблюдать режим самоизоляции. В Пермском крае непривитые граждане после 60 лет до сих пор обязаны оставаться дома. Многие сервисы Пенсионного фонда сейчас доступны онлайн. Но людям старшего возраста освоить интернет самостоятельно непросто, поэтому “Азбука интернета” стала настоящим спасением для пенсионеров. Это пособие с удобными и простыми инструкциями, а также яркими схемами позволяет людям преклонного возраста самостоятельно получить компьютерные навыки и освоить азы интернета. Новое издание "Азбуки интернета" мы распространяем в ветеранских организациях, среди профсоюзных активистов, направили во все клиентские службы ОПФР региона для организации и проведения курсов компьютерной грамотности среди граждан старшего возраста».

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Проект «Азбука интернета» рассчитан на возрастную группу 55+ и включает возможность изучения компьютерной грамотности по одноименному учебному пособию и интернет-порталу азбукаинтернета.рф, на котором размещены учебные материалы и методические рекомендации для преподавателей. В 2021 г. на портале появился новый раздел расширенного курса – работа на планшетах и смартфонах и видеоуроки, сюжеты которых основаны на вопросах, распространенных у слушателей курсов. Все дополнительные модули можно самостоятельно распечатать с официального сайта в дополнение к основной версии учебника.

Наша справка

В 2020 году проект «Азбука интернета» вошел число победителей конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) ООН и победил в номинации «Доступ к информации и знаниям». Всего на конкурсе было представлено более 700 проектов.