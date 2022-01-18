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Спорт18 января 2022 7:15

В состав олимпийской сборной вошел пермяк Евгений Климов

Он будет участвовать в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: tramplin.perm.ru

Фото: tramplin.perm.ru

17 января состоялось заседание президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, на котором утвердили состав российской олимпийской сборной. В число восьми членов команды по прыжкам на лыжах вошел пермский спортсмен Евгений Климов, участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 года.

В ноябре 2018 года он стал первым в истории российского спорта победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. А на завершившемся 16 января 10-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин Евгений Климов занял 29-е место.

Евгений Климов – уже пятый представитель Пермского края, вошедший в Олимпийскую команду. Ранее стало известно о том, что в Пекин поедут биатлонистка Валерия Васнецова, лыжница Мария Истомина, а также саночницы из Чусового Татьяна Иванова и Екатерина Катникова.