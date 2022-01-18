Пермяк рассказал в соцсетях, что его машину обстреляли дробью

Место происшествия. Фото ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН | ГАЙВА/ВКонтакте

В пермских пабликах появилась запись о том, что в воскресенье, 16 января, в 17:15 на улице Щербакова неизвестные выстрелили по машине.

- Из каких-то домов по моей машине стрельнули дробью в лобовое стекло, - написал пермяк Александр.

Супруга мужчины написала заявление в полицию и ищет очевидцев произошедшего. Всех, кто стал свидетелем стрельбы, просят писать на страницу Александра в соцсети.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по проводят проверку.

- Вечером 16 января в отдел полиции Орджоникидзевского района поступило заявление от местной жительницы о том, что у нее был поврежден автомобиль. В настоящее время по данному обращению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в краевом главка МВД.

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