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Здоровье18 января 2022 5:57

340 миллионов рублей выделят на бесплатные лекарства от коронавируса для пермяков

Препараты будут выдавать тем, кто лечится дома
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Появление нового штамма коронавируса - омикрона - обойдется Пермскому края в дополнительные полмиллиарда рублей. 340 миллионов из них направят на закупку лекарств для жителей края, которые лечатся от коронавируса на дому. Им будут бесплатно выдавать «Фавипиравир», «Умифеновир», «Ривароксибан», «Апиксабан» и другие препараты.

- Еще 100 миллионов рублей будет выделено на дополнительные меры по диагностике COVID-19 и порядка 50 миллионов - на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии, - рассказали в Минздраве Пермского края.