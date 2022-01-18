340 миллионов рублей выделят на бесплатные лекарства от коронавируса для пермяков

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Появление нового штамма коронавируса - омикрона - обойдется Пермскому края в дополнительные полмиллиарда рублей. 340 миллионов из них направят на закупку лекарств для жителей края, которые лечатся от коронавируса на дому. Им будут бесплатно выдавать «Фавипиравир», «Умифеновир», «Ривароксибан», «Апиксабан» и другие препараты.

- Еще 100 миллионов рублей будет выделено на дополнительные меры по диагностике COVID-19 и порядка 50 миллионов - на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии, - рассказали в Минздраве Пермского края.