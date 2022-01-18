В Перми окончены поиски женщины, пропавшей 14 января

Пропавшая Надежда. Фото предоставлено родственниками

В Перми окончены поиски пропавшей 62-летней Надежды В., которая 14 января вышла из дома по улице Свиязева в Индустриальном районе и исчезла. Как рассказал "КП" сын пропавшей, вернуться домой женщине помогла неравнодушная пермячка, она встретила Надежду у дома по улице Карпинского.

У женщины случился провал в памяти и она забыла, где живет. Девушка привела Надежду к себе домой, отогрела, накормила и вызвала полицейских, а последние уже помогли женщине вернуться домой.

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