В Прикамье коронавирус выявили у жителей 25 муниципалитетов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции, по результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировали 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 25 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 279. На втором месте – Пермский район, в котором обнаружен 31 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники, где зафиксировано 20 случаев заболевания.

В Краснокамске коронавирус диагностирован у 15 жителей, в Чайковском – у 14. По 12 прикамцев заразились в Барде и Чусовом. По 9 человек заболели в Лысьве и Чернушке. В Добрянке тест на коронавирус оказался положительным у 7 обратившихся к врачам пациентов. По 5 прикамцев с COVID-19 выявлено в Большесосновском муниципальном округе, Губахе, а также в Верещагино и Соликамске. По 4 случая заражения обнаружено в Нытве и Юсьве. В Горнозаводске COVID-19 подтвердили у 3 человек, в Очере опасной инфекцией заболели два человека.

По одному положительному тесту на коронавирус получили жители семи территориий Прикамья. Это Кудымкар, Оханс, Чердынь, а также Косинский, Кудымкарский, Сивинский и Частинский муниципальные округа.

Всего с начала пандемии и на 17 января 2022 года в Пермском крае выявлено 16 6180 жителей с коронавирусной инфекцией.

Напомним, сегодня в Перми состоялось заседание оперштаба по борьбе с распространениям коронавируса в Пермском крае. На нем эпидемиологи рассказали о резком подъеме заболеваемости в регионе из-за нового штамма коронавируса и о том, какие меры регион предпринимает для борьбы с распространением вируса. Губернатор Прикамья в свою очередь призвал пермяков не нарушать меры безопасности и предупредил о жестких ограничениях вплоть до локдауна в случае ухудшения ситуации с COVID-19