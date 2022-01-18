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Происшествия18 января 2022 4:30

В Пермском крае осудили ревнивца, который забил жену до смерти

Наказание – семь лет колонии строгого режима
Алена ОВЧИННИКОВА
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Суд признал 34-летнего жителя Краснокамска виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

Суд признал 34-летнего жителя Краснокамска виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

Фото: архив "КП"

Ревность стала причиной жесткого убийства, которое совершил 34-летний житель Краснокамска в марте 2021 года. На днях суд признал мужчину виновным в совершении тяжкого преступления и приговорил его к длительному сроку.

Трагедия произошла в квартире, где жила семья: 29-летняя женщина и ее 34-летний супруг. 31 марта днем муж затеял конфликт на почве ревности, потом начал наносить жене множественные удары по голове и телу. Потерявшую сознание женщину госпитализировали в больницу, но травмы были столь тяжелы, что в тот же день она скончалась.

- Обвиняемый признан судом виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.