В Перми рассмотрят вопрос о 4-кратном повышении штрафа за безбилетный проезд

А я не "заяц"! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми внес на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края предложение в 4 раза повысить штраф за безбилетный проезд в автобусах и трамваях. В Региональный парламент в связи с этим должен рассмотреть изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях».

Городские власти до начала апреля планируют перевести весь общественный транспорт на оплату проезда без кондукторов. Чтобы из-за этого не развелось много «зайцев», хотят ужесточить наказание для безбилетников.

Штраф предлагается увеличить с 500 рублей до 2 500 рублей, а при повторном нарушении – с 1000 рублей до 5 000 рублей. Кроме того, для владельцев проездных, которые забыли приложить транспортную карту к валидатору, предусматриваются санкции в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Предполагается, что проект закона рассмотрят на февральском заседании Заксобрания.