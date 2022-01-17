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Общество17 января 2022 17:58

В Перми рассмотрят вопрос о 4-кратном повышении штрафа за безбилетный проезд

Законопроект «о зайцах» внес в Заксобрание глава города
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
А я не "заяц"!

А я не "заяц"!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми внес на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края предложение в 4 раза повысить штраф за безбилетный проезд в автобусах и трамваях. В Региональный парламент в связи с этим должен рассмотреть изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях».

Городские власти до начала апреля планируют перевести весь общественный транспорт на оплату проезда без кондукторов. Чтобы из-за этого не развелось много «зайцев», хотят ужесточить наказание для безбилетников.

Штраф предлагается увеличить с 500 рублей до 2 500 рублей, а при повторном нарушении – с 1000 рублей до 5 000 рублей. Кроме того, для владельцев проездных, которые забыли приложить транспортную карту к валидатору, предусматриваются санкции в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Предполагается, что проект закона рассмотрят на февральском заседании Заксобрания.