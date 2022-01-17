В Перми на этой неделе в трех районах произойдут отключения воды

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» предупредили жителей Перми об отключении воды на этой неделе. В городе будут ремонтировать водоводы. Успевайте запастись водой заранее.
В среду, 19 января, с 9.30 до 19.30 в связи с устранением аварии на водоводе водоснабжение отключат в домах на следующих улицах
- Балхашская, 152
- Братская, 70, 102, 137А, 171, 171А, 173, 175;
- Запорожская, 180А;
- Казахская, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72, 102, 104, 106;
- Красноуфимская, 51;
- Лебединская, 57;
- Лихвинская, 60;
- Самаркандская, 171;
- Сахалинская, 3;
- Старцева, 177;
- Суздальская, 10;
- Туркестанская, 181;
- Узбекская, 74;
- Холмогорская, 9/1;
- Ялуторовская, 29.
Раскопки будут производиться возле дома на улице Самаркандская, 163.
В субботу, 22 января, с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:
- Желябова, 11/2, 14;
- Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14;
- Парковый проспект, 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 34;
- Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.
Ремонтировать водовод будут на Парковом проспекте в районе дома №26.
С субботы до воскресенья, с 9.00 22 января до 9.00 23 января, воду отключат в домах по таким адресам:
- Дубровский 1-Й, , 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
- Дубровский 2-Й, 6, 8;
- Карбышева, 4;
- Лобвинская, 18, 20, 22, 25, 33, 42;
- Репина, 2А, 2Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29.
Ремонтные работы будут проводиться возле дома на улице Лобвинской, 33