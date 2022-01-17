В Перми на этой неделе в трех районах произойдут отключения воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» предупредили жителей Перми об отключении воды на этой неделе. В городе будут ремонтировать водоводы. Успевайте запастись водой заранее.

В среду, 19 января, с 9.30 до 19.30 в связи с устранением аварии на водоводе водоснабжение отключат в домах на следующих улицах

- Балхашская, 152

- Братская, 70, 102, 137А, 171, 171А, 173, 175;

- Запорожская, 180А;

- Казахская, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72, 102, 104, 106;

- Красноуфимская, 51;

- Лебединская, 57;

- Лихвинская, 60;

- Самаркандская, 171;

- Сахалинская, 3;

- Старцева, 177;

- Суздальская, 10;

- Туркестанская, 181;

- Узбекская, 74;

- Холмогорская, 9/1;

- Ялуторовская, 29.

Раскопки будут производиться возле дома на улице Самаркандская, 163.

В субботу, 22 января, с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:

- Желябова, 11/2, 14;

- Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14;

- Парковый проспект, 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 34;

- Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

Ремонтировать водовод будут на Парковом проспекте в районе дома №26.

С субботы до воскресенья, с 9.00 22 января до 9.00 23 января, воду отключат в домах по таким адресам:

- Дубровский 1-Й, , 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

- Дубровский 2-Й, 6, 8;

- Карбышева, 4;

- Лобвинская, 18, 20, 22, 25, 33, 42;

- Репина, 2А, 2Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29.

Ремонтные работы будут проводиться возле дома на улице Лобвинской, 33