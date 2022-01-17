В охотхозяйстве у бывшего министра тербезопасности Прикамья работали егери-подснежники

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Экс-министра краевого правительства и бывшего генерал-майора Андрея Ковтуна уже осудили осенью 2020 года за то, что в его охотхозяйстве на него трудился егерь-подснежник. И при этом зарплату получал, как пожарный.

Бывшего чиновника Кировский суд приговорил тогда, лишив генеральского звания, к 3 годам и 8 месяцам условно и штрафу 50 тысяч рублей. Лже-пожарный отделался 60-тысячным штрафом.

И вот в Ленинском районном суде бывшему министру вынесли приговор по второму – похожему уголовному делу - в связи с работой на него еще одного егеря.

- С ноября 2017 года, занимая должность в органах исполнительной власти Пермского края, экс-министр организовал хищение бюджетных средств, выделенных ГКУ «23 отряд противопожарной службы Пермского края», - прокомментировали в краевой прокуратуре. – С его ведома второй подсудимый был фиктивно трудоустроен на должность замначальника. Но трудовые функции им не выполнялись, а денежные средства в размере более 500 тысяч рублей были незаконно получены и использованы на личные нужды.

Суд приговорил Андрея Ковтуна к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей, а также лишил его классного чина – действительного государственного советника 2 класса.

Егерю-подснежнику назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Также с осужденных взыскали причиненный государству ущерб.

Они еще могут обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.