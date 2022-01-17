Биатлонистка из Прикамья поедет в Пекин на Олимпиаду-2022

Фото: страница в Instagram Валерии Васнецовой.

Еще одна - четвертая - спортсменка из Пермского края будет защищать честь страны на зимней Олимпиаде в Пекине, которая стартует 4 февраля.

В Союзе биатлонистов России утвердили состав олимпийской сборной для поездки в Китай. В него вошла и студентка Чайковского института физкультуры и спорта Валерия Васнецова.

На такой выбор, безусловно, повлияла две медали Валерии, которые 24-летняя биатлонистка завоевала на эстафете на этапах Кубка мира – серебряную в Хохфильцире и бронзовую – в минувшие выходные - в Рупольдинге.

В 2020 году Валерия удостоилась «золота» на чемпионате России также в эстафетной гонке, выступая за Пермский край.

Ранее мы писали, что в состав олимпийской сборной России вошли еще три наших землячки – саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова и лыжница Мария Истомина.

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