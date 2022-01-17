14 железнодорожных станций Прикамья получили новые названия

Фото: Пресс-служба СвЖД

14 ранее безымянных железнодорожных станций Прикамья получили новые названия. Вестью поделились в пресс-службе СвЖД. Ранее они имели только цифровое обозначение.

Например, новое название остановочного пункта (о.п.) 148 км – Карьер Известняк совпадает с названием поселка, что известен благодаря расположенным неподалеку Голубым озерам. Там любят отдыхать жители и гости нашего края летом.

О.п. 12 км, 13 км и 42 км участка Левшино – Няр официально присвоены названия Слудка, Ельники и Родники.

Еще 10 остановочных пунктов, что расположенны на участках Левшино – Няр и Няр – Соликамск, теперь называются: о.п. 174 км – Замельничный, о.п. 106 км – Косьвинский, о.п. 104 км – Канюки, о.п. 98 км – Баташата, о.п. 77 км – Мальцево, о.п. 32 км – Пасечный Хутор, о.п. 29 км – Путейская, о.п. 22 км – Дачная, о.п. 5 км – Поселок Пятый км, о.п. 9 км – Горки.